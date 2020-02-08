Катастрофа МАУ: канадські юристи хочуть стягнути з Ірану $1,1 млрд компенсації



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Уламки українського лайнера поблизу Тегерану

У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом»

Канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що юристи добиваються групового позову від імені родичів людей, які загинули внаслідок збиття літака МАУ.

У позові обвинуваченими називають Іран, його верховного лідера та вищих командирів Корпусу ісламської революційної гвардії, зокрема, керівника підрозділу, відповідального за збиття літака Аміралі Гаджізаде.

Як зазначається, головним позивачем у справі є анонім, який ідентифікує себе як Джон Доу, також зазначено, що він є близьким родичем одного із загиблих.

Також у поданій заяві вказано, що особу Джона Доу потрібно захищати через ризик, що його іранська родина може зазнати переслідувань зі сторони іранського режиму, а сам факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».

Відомо, що позов був поданий 24 січня в Торонто, але незрозуміло, чи його вручили підсудним в Ірані.

Нагадаємо, цього тижня представники Канади, України, Великобританії, Афганістану і Швеції заявили про необхідність продовження тиску на Іран через збиття українського літака.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.