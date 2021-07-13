«Розумію, на яку жертву йду»: Монастирський прокоментував пропозицію очолити МВС

Денис Монастирський: Я розумію, на яку жертву йду як людина, як особистість і як політик

Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС

Народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський прокоментував своє можливе призначення міністром внутрішніх справ після відставки Арсена Авакова.

Під час брифінгу після засідання фракції Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

«Я розумію, на яку жертву йду як людина, як особистість і як політик… Я людина, яка йшла з ним (президентом, – ред) в команді, я керівник профільного комітету Ради і людина, яка, на думку президента, зможе очолити цей напрямок», – сказав Монастирський.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.