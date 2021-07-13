Стало відомо, хто ще може піти у відставку після Авакова

Два джерела підтверджують, що міністра юстиції Дениса Малюську можуть звільнити з уряду

Фракція «Слуги народу» збирається обговорити кадрові зміни в уряді

Президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції «Слуга народу» на велику закриту нараду.

Джерело Zn.ua у «Слузі народу» повідомило, що на фракції буде два кадрових обговорення. Після інформації про відставку глави МВС Арсена Авакова йдеться про заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи.

«Також на порядку денному обговорення претензій, що існують до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової», – пише ЗМІ.

Також політолог Віталій Кулик стверджує, що «пакетом у відставку» підуть глава МВС Арсен Аваков, генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник Мін’юсту Денис Малюська.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Сьогодні ЗМІ також повідомили, що у вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу», присвячене обговоренню кадрових питань.

«Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова», – сказав співрозмовник видання.