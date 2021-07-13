Зеленський запропонував «слугам народу» заміну Авакову

Президент Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції «Слуга народу»

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського. Про це повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.

«Почалося засідання фракції. Присутній президент і прем'єр. Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра МВС», – заявив нардеп від «Слуги народу».

За інформацією Качури, фракція підтримали цю пропозицію аплодисментами.

«Голосування за призначення відбудеться вже у п'ятницю», – додав нардеп.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Сьогодні ЗМІ також повідомили, що у вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу», присвячене обговоренню кадрових питань.

«Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова», – сказав співрозмовник видання.