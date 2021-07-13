Замість Авакова. ЗМІ назвали можливих кандидатів на пост глави МВС

Денис Монастирський і Олександр Бакумов – ймовірні претенденти на крісло глави МВС

Новим очільником МВС, за інформацією джерел, може стати нардеп від «Слуги народу»

Після заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати. Обидва є нардепами від «Слуги народу». Про це «РБК-Україна» повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, одним з кандидатів є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Сьогодні ЗМІ також повідомили, що у вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції «Слуга народу», присвячене обговоренню кадрових питань.

«Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова», – сказав співрозмовник видання.