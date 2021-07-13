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    Стефанишина і Тимошенко влаштували перепалку через марихуану (відео)

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    Депутатка від &laquo;Голосу&raquo; Ольга Стефанишина посперечалася у кулуарах Ради з лідеркою &laquo;Батьківщини&raquo; Юлією Тимошенко - Стефанишина і Тимошенко влаштували перепалку через марихуану (відео)
    Депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина посперечалася у кулуарах Ради з лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко
    Фото: InTime

    Народні депутатки сперечалися через провалений законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

    Народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина влаштувала перепалку з лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко через критику законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, який сьогодні не проголосували в Раді.

    Так, Стефанишина просила Тимошенко не маніпулювати фактами і прочитати законопроєкт, а Юлія Володимирівна звинуватила депутатку від «Голосу» у виконанні замовлення її «господарів».

    Відео з перепалкою політикинь оприлюднив паблік Pavlovsky News.

    Варто зазначити, що одна з авторів вищевказаного проєкту закону депутатка Ольга Стефанишина наголошувала на його актуальності, оскільки понад два мільйони українців потребують ліків на основі медичного канабісу.

    Як відомо, 13 липня Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Натомість нардепи повернули на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи законопроєкт щодо врегулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

    Раніше комітет Ради підтримав цей законопроєкт. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

    У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

    Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.

    Як відомо, у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада депутат політика легалізація марихуани партія Голос Ольга Стефанишина
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    Стефанишина і Тимошенко влаштували перепалку через марихуану (відео)