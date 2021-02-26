Розвідка Естонії: зростає загроза нападу РФ на Україну через Білорусь

За даними естонської розвідки, внаслідок політичної кризи 2020 року Білорусь стала військовим округом Росії

Естонська Служба зовнішньої розвідки оприлюднила річний звіт, у якому йдеться про зростання ймовірності нападу російських військ на Україну та країни Балтії через територію Білорусі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на керівника розвідки Міка Марана

«Якщо Росія побачить, що протестуючі близькі до перемоги, тоді ми не можемо виключити військове втручання Росії, оскільки Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Росії у стратегічному плані. Поки ми не бачимо, що Росія хоче якось рекламувати свою діяльність. Зараз народ Республіки Білорусь ні в якому разі не проти Росії, і метою Кремля, звичайно, є підтримка цієї ситуації. Однак чим довше Кремль підтримує Лукашенка у владі, тим більше розуміння того, що Росія стоїть за ним», – йдеться в звіті.

За даними естонської розвідки, внаслідок політичної кризи 2020 року Білорусь стала військовим округом Росії, і зараз цей «білоруський військовий округ» становить безпосередню загрозу для своїх найближчих сусідів з НАТО.

Естонська розвідка вважає, що напад російських військ на Україну та країни Балтії через територію Білорусі від потенційної загрози стає реальним.

У звіті йдеться про те, що наступні російсько-білоруські військові навчання «Захід» мають відбутися цього року, і сила Олександра Лукашенко все більше залежатиме від підтримки Росії, в тому числі у військовій сфері.

«Враховуючи географічне розташування та територіальне охоплення, Білорусь є необхідною буферною зоною для Росії і виконує свої завдання на західному стратегічному напрямку. Під час кризи або війни Росія може використовувати Білорусь як плацдарм і розмістити там свої війська, перекриваючи доступ НАТО до коридору Сувалки, який забезпечує рух у повітряному просторі сусідніх країн та налагодження наземного зв'язку з Калінінградською областю Росії», – йдеться у повідомленні.