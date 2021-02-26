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    Кравчук виступив за перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська

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    Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук - Кравчук виступив за перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська
    Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук

    Необхідно вибрати нове місце для проведення переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі, вважає глава ТКГ

    Експрезидент України глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що слід перенести переговори щодо Донбасу з Мінська.

    Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.

    Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle.

    Політик вважає, що необхідно вибрати нове місце для проведення переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

    «Перенести потрібно. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як при таких умовах може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс», - сказав Кравчук.

    Раніше Кравчук заявив, що російська сторона штучно намагається заблокувати переговорний процес щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі. При цьому представники сепаратистів намагаються діяти під час засідань як повноцінні учасники.

    Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

    Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

    28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Теги: Білорусь Донбас міністр Арсен Аваков війна Леонід Кравчук влада час
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