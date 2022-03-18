За добу українські військові збили 10 літальних апаратів ворога – Арестович

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів

Протягом доби збито понад 10 літальних апаратів противника. Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

«Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апаратів противника, з яких, щонайменше, 4 літаки, 2 вертольоти, крилаті ракети і БпЛА», – повідомив Арестович.

Раніше на Сумщині ЗСУ знищили колону рашистів.

Нагадаємо, українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» окупантів на Чернігівщині.

Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.