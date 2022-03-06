Росіяни калічать себе, щоб не йти на війну з Україною

Збройні сили майже повністю розбили колись «горду» російську дивізію

Російські військові починають відмовлятися від участі у бойових діях на території України. Загарбники масово тікають та навіть калічать себе. Про це розповідає Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Зокрема, росіяни повернулися до пункту постійної дислокації 102 мотострілецького полку. Відразу 150 осіб було звільнено з лав збройних сил Росії.

Повідомляється, що росіяни зрозуміли, що з українцями не варто воювати. Тому окупанти віддають перевагу прострелити собі ногу і залишитися живим.

Також спостерігаються масові випадки дезертирства.

Сьогодні очільник Миколаївщини звернувся до росіян з вимогою забрати тіла своїх загиблих. Раніше ми писали, як під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну.

Напередодні Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів.

Тим часом уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

Як повідомляв «Главком», в Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Мова про сотні полонених окупантів.

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