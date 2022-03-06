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    Події в Україні

    Росіяни калічать себе, щоб не йти на війну з Україною

    Росія зіштовхнулася з серйозним опором українців - Росіяни калічать себе, щоб не йти на війну з Україною
    Росія зіштовхнулася з серйозним опором українців
    фото: AFP

    Збройні сили майже повністю розбили колись «горду» російську дивізію

    Російські військові починають відмовлятися від участі у бойових діях на території України. Загарбники масово тікають та навіть калічать себе. Про це розповідає Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    Зокрема, росіяни повернулися до пункту постійної дислокації 102 мотострілецького полку. Відразу 150 осіб було звільнено з лав збройних сил Росії.

    Повідомляється, що росіяни зрозуміли, що з українцями не варто воювати. Тому окупанти віддають перевагу прострелити собі ногу і залишитися живим.

    Також спостерігаються масові випадки дезертирства.

    Сьогодні очільник Миколаївщини звернувся до росіян з вимогою забрати тіла своїх загиблих. Раніше ми писали, як під Миколаєвом силовики розгромили окупантів. Це військові, які в 2014-му зрадили Україну.

    Напередодні Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів.

    Тим часом уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів.

    Як повідомляв «Главком», в Україні буде створено табори для утримування російських військовополонених. Мова про сотні полонених окупантів.

    Читайте також: Країни НАТО обговорюють постачання винищувачів до України

    Теги: Росія окупанти армія війна військові Україна
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    Росіяни калічать себе, щоб не йти на війну з Україною