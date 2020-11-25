Розвідка стверджує, що за критикою української влади стоїть Росія

заявили, що Кремль провокує недовіру до вищих посадових осіб України

У Міноборони заявили, що Кремль провокує недовіру до вищих посадових осіб України

«Одним з напрямків кампанії є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення проблем, наприклад, пов'язаних з пандемією коронавірусу»

Російська Федерація активізувала кампанію з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. Метою кампанії Кремля є провокування недовіри до вищого керівництва та дискредитація його діяльності з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У своїй дезінформаційній кампанії Кремль застосовує проросійські ЗМІ, журналістів та «агентів впливу», які, зокрема, перебувають на території України.

Одним з напрямків кампанії є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, наприклад, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

«Усе це відбувається на фоні цілеспрямованих зусиль верховного головнокомандувача ЗС України, Міноборони та воєнної розвідки України на шляху підвищення ефективності дій з відбиття російської збройної агресії та впровадження системних реформ із набуття нових спроможностей вітчизняного війська за стандартами НАТО», - наголосили в ГУР.

До слова, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.

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