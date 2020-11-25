Розвідка стверджує, що за критикою української влади стоїть Росія
«Одним з напрямків кампанії є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення проблем, наприклад, пов'язаних з пандемією коронавірусу»
Російська Федерація активізувала кампанію з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. Метою кампанії Кремля є провокування недовіри до вищого керівництва та дискредитація його діяльності з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це заявили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У своїй дезінформаційній кампанії Кремль застосовує проросійські ЗМІ, журналістів та «агентів впливу», які, зокрема, перебувають на території України.
Одним з напрямків кампанії є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, наприклад, пов'язаних з пандемією коронавірусу.
«Усе це відбувається на фоні цілеспрямованих зусиль верховного головнокомандувача ЗС України, Міноборони та воєнної розвідки України на шляху підвищення ефективності дій з відбиття російської збройної агресії та впровадження системних реформ із набуття нових спроможностей вітчизняного війська за стандартами НАТО», - наголосили в ГУР.
До слова, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.
Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.
Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».
До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.