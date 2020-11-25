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    Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ

    • Розсилка
    Військового взяли під варту до рішення суду про запобіжний захід&nbsp; - Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ
    Військового взяли під варту до рішення суду про запобіжний захід 
    Фото: СБУ

    Військовослужбовець нібито передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України

    Контррозвідка Служби безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії у державній зраді. Як повідомляє пресцентр СБУ, військовослужбовець нібито передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.

    Українського військового, за версією слідства, у 2019 році завербували представники Генерального штабу Збройних сил Росії. Завдання військового полягало у зборі інформації щодо допомоги міжнародних партнерів підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів.

    «Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів», - додали в СБУ.

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    Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ
    Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ
    Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ
    Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ
    Один із командирів Нацгвардії працював на Росію – СБУ

    Правоохоронці провели обшуки за місцем служби та проживання військовослужбовця, в ході яких отримали докази його протиправної діяльності. Командиру підрозділу НГУ повідомили про підозру у вчинені державної зради та відправили його під варту. Нагадаємо, на початку жовтня до суду передали справу генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звинувачують у державній зраді. Слідство підозрює його у підготовці терористичного акту.

    Разом з тим, наприкінці жовтня суд відпустив з тюрми кримського депутата, якого раніше засудили за держзраду.

    16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. У суді назвали поперєдні рішення Печерського суду про арешт колишнього глави держави «незаконним». Нагадаємо, що 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. 

     

    Теги: Росія СБУ шпигун Нацгвардія арешт військові державна зрада
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