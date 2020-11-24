«Сенсація зі знаком мінус». Українська делегація повідомила результати засідання ТКГ

Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука»

У вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Зокрема, політична підгрупа обговорила «План дій», запропонований главою української делегації Леонідом Кравчуком, після перемовин українська делегація повідомила про «певну сенсаційність» їх результатів.

«На засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України», – говориться в заяві.

Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні.

«Тепер чекаємо їх відповіді. Засідання Підгрупи з безпеки та Економічної підгрупи триває», – говориться в повідомленні.

Також сторони не змогли вирішити питання розблокування роботи пунктів пропуску на Донбасі.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».