Рух «Чесно» склав рейтинг доброчесності депутатів Ради
Списки «Чесно» складав за шістьма критеріями
Громадянський рух «Чесно» представив списки найбільш та найменш доброчесних депутатів Верховної Ради 8-го скликання.
Про це йдеться на сайті організації.
Списки «Чесно» складав за шістьма критеріями, п’ятьма негативними і одним позитивним. Негативні: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях.
Позитивний критерій — голосування за політичні реформи.
Найбільш доброчесними депутатами стали:
- Сергій Соболєв, Альона Шкрум, Олексій Рябчин («Батьківщина»);
- Наталія Новак, Оксана Юринець («Блок Петра Порошенка»);
- Лев Підлесецький, Олександр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Ірина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Олексій Скрипник, Єгор Соболєв («Самопоміч»);
- Остап Єднак, Наталія Веселова, Світлана Заліщук, Павло Кишкар, Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд і Віктор Чумак (позафракційні)
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Найменш доброчесними парламентарями, за даними «Чесно», є:
- Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава («Блок Петра Порошенка»);
- Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий («Воля народу»);
- Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик («Відродження»);
- Олександр Нечаєв («Опозиційний блок»)
Загальний рейтинг усіх 423 депутатів «Чесно» опублікував тут.