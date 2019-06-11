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    Рух «Чесно» склав рейтинг доброчесності депутатів Ради

    • Розсилка
    Рух «Чесно» склав рейтинг доброчесності депутатів Ради

    Списки «Чесно» складав за шістьма критеріями

    Громадянський рух «Чесно» представив списки найбільш та найменш доброчесних депутатів Верховної Ради 8-го скликання.

    Про це йдеться на сайті організації.

    Списки «Чесно» складав за шістьма критеріями, п’ятьма негативними і одним позитивним. Негативні: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях.

    Позитивний критерій — голосування за політичні реформи.

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    Найбільш доброчесними депутатами стали:

    • Сергій Соболєв, Альона Шкрум, Олексій Рябчин («Батьківщина»);
    • Наталія Новак, Оксана Юринець («Блок Петра Порошенка»);
    • Лев Підлесецький, Олександр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Олександр Опанасенко, Тетяна Острікова, Ірина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Олексій Скрипник, Єгор Соболєв («Самопоміч»);
    • Остап Єднак, Наталія Веселова, Світлана Заліщук, Павло Кишкар, Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд і Віктор Чумак (позафракційні)
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    Найменш доброчесними парламентарями, за даними «Чесно», є:

    • Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава («Блок Петра Порошенка»);
    • Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий («Воля народу»);
    • Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик («Відродження»);
    • Олександр Нечаєв («Опозиційний блок»)
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    Загальний рейтинг усіх 423 депутатів «Чесно» опублікував тут.

    Сергій Лещенко Батьківщина Світлана Заліщук Опозиційний блок Самопоміч рейтинг Віктор Чумак Остап Єднак Оксана Сироїд Олесь Довгий Єгор Соболєв Воля Наталія Новак Оксана Юринець Олександр Третьяков Ірина Подоляк
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