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    «Руській мір» більше не загрожує Україні? Мінкульт припинив складати перелік небезпечних сайтів

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    <span>Перелік сайтів, які містять заборонену до поширення інформацію, здійснювало Міністерство інформаційної політики України</span> - «Руській мір» більше не загрожує Україні? Мінкульт припинив складати перелік небезпечних сайтів
    Перелік сайтів, які містять заборонену до поширення інформацію, здійснювало Міністерство інформаційної політики України
    Скріншот

    Востаннє перелік заборонених складали ще у вересні 2018 року

    Міністерство культури та інформаційної політики більше не формує перелік сайтів, яких пропонує заборонити в Україні.

    Про це йдеться у відповіді міністерства на запит «Інтерфакс–Україна».

    «Визначення і публікацію переліку сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства, здійснювало Міністерство інформаційної політики України, яке на сьогодні перебуває в стані призупинення юридичної особи в результаті його ліквідації», - йдеться в повідомленні.

    У відомстві наголосили, що на сьогодні не здійснюють формування таких переліків.

    19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік із 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. Він, зокрема, містив сайти «Русская весна», «Новороссия», «Антифашист», «Антимайдан», «Политнавигатор» і низку інших ресурсів.

    У квітні 2018 року міністерство направило СБУ новий (другий) перелік із 21 сайту, рекомендованих для заборони в Україні. До нього увійшли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

    У вересні 2018 року в Мінінформполітики заявили, що готують новий (третій) перелік сайтів, до яких відомство пропонує заборонити доступ.

    Міністерство інформаційної політики було створене у 2014 році й ліквідоване у 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств у Міністерство культури, молоді та спорту України, у свою чергу реорганізованого у 2020 році в Міністерство культури та інформаційної політики України.

     

    Теги: Росія СБУ Мінкульт пропаганда інтернет Міністерство інформаційної політики
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