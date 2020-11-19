Мінкульт оголосив переможця конкурсу на ескіз великого Державного Герба

У разі затвердження Великого Герба він матиме обмежене й урочисте використання, а основним, як у більшості країн, залишиться Малий Державний Герб ─ Тризуб

Журі отримало 125 робіт, з них до конкурсу було допущено 112 робіт

У конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України переміг Олексій Кохан. Про це повідомив на брифінгу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Журі отримало 125 робіт, з них до конкурсу було допущено 112 робіт. Пройшло кілька турів голосування, в результаті визначено переможця. Не було призначено другу премію, проте було призначено третю премію. Я радий, що сьогодні оргкомітет ухвалив рішення і було обрано переможця. І цей переможець Олексій Кохан. Відповідно з ним Мінкульт укладе угоду», - сказав Ткаченко.

Зазначається, що проект-переможець брав участь ще в конкурсі 1998 року, але тоді конкурс завершився нічим. Автору були висловлені рекомендації з боку журі для доопрацювання роботи, зокрема зміни нижньої частини. На ній зображена синьо-жовта стрічка, на якій стоять частини герба - Лев і Архангел.

У разі затвердження Великого Герба він матиме обмежене й урочисте використання, а основним, як у більшості країн, залишиться Малий Державний Герб ─ Тризуб.

Міністр юстиції Денис Малюська додав, що «далі буде підготовлено технічний опис та юридичні нюанси використання проєкту великого Державного герба. І напрацювання будуть передані від Кабміну до Верховної Ради. Далі народні депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроєкт. Відтак порядок використання, опис держсимволів, зокрема великого Державного герба буде оформлений законом».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 30 вересня ухвалив постанову про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Відповідно до постанови про проведення конкурсу, до 1 грудня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики має подати Міністерству юстиції пропозиції за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проєкту Закону України «Про державні символи України». Тоді ж уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу. Співголовами оргкомітету було призначено міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка і міністра юстиції Дениса Малюську.

Конкурс тривав з 1 жовтня до 1 листопада. На засіданні 11 листопада Кабінет міністрів врегулював питання виплати премій переможцям конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Для відзначення авторів кращих проєктів ескізів передбачено: перша премія – 100 тис. грн; друга премія – 50 тис. грн; третя премія – 30 тис. грн.