Рябошапка анонсував скорочення 30% прокурорів



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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка

Кількість прокурорів на душу населення в Україні є однією з найбільших в світі

Кількість прокурорів в Україні буде скорочено на 30%. Про це в ефірі програми «Факти тижня» сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Щонайменше на 25-30% буде зменшено (кількість прокурорів – ред.)», - завив Рябошапка.

За його словами, кількість прокурорів на душу населення в Україні є однією з найбільших в світі.

Проте точну кількість посад, які підлягатимуть скороченню, буде встановлено після ретельного аналізу.

Нагадаємо, ГПУ не допустила до атестації начальника Управління спецрозслідувань Горбатюка. Тепер його можуть звільнити.

Минулого тижня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка за день підписав більше 20 наказів про звільнення прокурорів, які відмовилися проходити переатестацію.

Раніше стало відомо, що в Офіс генерального прокурора прагнуть потрапити 80% прокурорів чинного складу відомства.