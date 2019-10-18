Реформа ГПУ: Рябошапка за день звільнив два десятки прокурорів



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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Процес реформування Генеральної прокуратури України планують завершити до 1 січня 2020 року

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка за день підписав більше 20 наказів про звільнення прокурорів, які відмовилися проходити переатестацію.

За словами Рябошапки, заявки на переатестацію вже подали 96% співробітників прокуратури.

«Станом на ранок 16 жовтня подали заяви 96% прокурорів. Я розмовляв з кількома керівниками структурних підрозділів, чому дехто з працівників не подав заяву. Вони сумніваються, що пройдуть перевірку на добропорядність. За результатами тільки вчорашнього дня я підписав трохи більше 20 наказів про звільнення з органів прокуратури», - повідомив Рябошапка.

Також він повідомив, що процес реформування Генеральної прокуратури України планують завершити до 1 січня 2020 року.

«Наша загальна логіка: до Нового року йде процес реформування Генеральної прокуратури. Ми очікуємо, що з 1 січня цей процес буде закінчений. Буде Офіс Генерального прокурора в новому форматі працюватиме, як це передбачено законом. Десь три місяці нам треба буде на обласний і регіональний рівні і ще після того три-чотири місяці - на місцеві прокуратури», - сказав Рябошапка.

Він також повідомив, що, за загальними розрахунками, процес реформування має закінчитися до 1 вересня, проте припустив, що це може статися й раніше - до 1 липня.

Раніше стало відомо, що в Офіс генерального прокурора прагнуть потрапити 80% прокурорів чинного складу відомства.