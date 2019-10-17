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    Реформа прокуратури: 80% працівників ГПУ хочуть в Офіс генпрокурора

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    Прокурори пройдуть&nbsp;процес атестації з тестування на знання та вміння застосувати закон - Реформа прокуратури: 80% працівників ГПУ хочуть в Офіс генпрокурора
    Прокурори пройдуть процес атестації з тестування на знання та вміння застосувати закон

    Всього до кадрових служб органів прокуратури надійшло заяв на проходження атестації від 96% прокурорів

    В Офіс генерального прокурора прагнуть потрапити 80% прокурорів чинного складу відомства.

    Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України. 

    Згідно з повідомленням, прийом заяв на переатестацію прокурорів завершився о 18:00 15 жовтня 2019 року, однак продовжують надходити заяви, надіслані поштою. 

    За попередніми підрахунками, всього до кадрових служб органів прокуратури надійшло заяв на проходження атестації від 96% прокурорів. 

    Як зазначається, працювати в Офісі генерального прокурора мають намір 80% прокурорів Генеральної прокуратури. Вони почнуть процес атестації першими з тестування на знання та вміння застосувати закон.

    Якщо говорити про ситуацію в регіонах, то всі прокурори Вінницької, Запорізької і Чернівецької областей виявили бажання пройти атестацію.

    До того ж 99% прокурорів хотіли б працювати в органах оновленої прокуратури на Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині і Черкащині. 

    В інших областях цей показник перевищує 90%.

    Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

    Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

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