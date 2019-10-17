Реформа прокуратури: 80% працівників ГПУ хочуть в Офіс генпрокурора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокурори пройдуть процес атестації з тестування на знання та вміння застосувати закон

Всього до кадрових служб органів прокуратури надійшло заяв на проходження атестації від 96% прокурорів

В Офіс генерального прокурора прагнуть потрапити 80% прокурорів чинного складу відомства.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, прийом заяв на переатестацію прокурорів завершився о 18:00 15 жовтня 2019 року, однак продовжують надходити заяви, надіслані поштою.

За попередніми підрахунками, всього до кадрових служб органів прокуратури надійшло заяв на проходження атестації від 96% прокурорів.

Як зазначається, працювати в Офісі генерального прокурора мають намір 80% прокурорів Генеральної прокуратури. Вони почнуть процес атестації першими з тестування на знання та вміння застосувати закон.

Якщо говорити про ситуацію в регіонах, то всі прокурори Вінницької, Запорізької і Чернівецької областей виявили бажання пройти атестацію.

До того ж 99% прокурорів хотіли б працювати в органах оновленої прокуратури на Волині, Житомирщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Рівненщині, Сумщині і Черкащині.

В інших областях цей показник перевищує 90%.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»