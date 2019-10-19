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    Політика

    ГПУ не допустила до атестації начальника Управління спецрозслідувань Горбатюка. Тепер його можуть звільнити

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    <p>Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк</p> - ГПУ не допустила до атестації начальника Управління спецрозслідувань Горбатюка. Тепер його можуть звільнити

    Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

    Фото: Главком

    З спецуправління вже звільнили чотирьох працівників

    Керівника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

    Про це theБабелю повідомив сам Горбатюк.

    За його словами, він відмовився подавати заяву встановленого зразка на переатестацію. Горбатюк уточнив, що подав рапорт і дві заяви. «Одна про переведення, одна про неможливість подання заяви встановленого зразка и виконання порядку», – пояснив Горбатюк.

    «Не допустять (до атестації) точно. Але зроблю все можливе, щоб ця реформа в такому вигляді не йшла. А звільнять? Вчора, сьогодні забоялись. Як буде в понеділок – не знаю», – сказав Горбатюк.

    Він додав, що з його спецуправління вже звільнили чотирьох працівників з тієї ж причини. Неправильну заяву також написав старший прокурор спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський.

    Управління Горбатюка зараз займається справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура. Напередодні перший заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що ці справи розподілять за специфікою і передадуть до Національнго антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Нацполіції та СБУ.

    Нагадаємо, Сергій Горбатюк просив генпрокурора Руслана Рябошапку скасувати зміни екс-генпрокурора Юрія Луценка щодо 20 кримінальних проваджень.

    прокуратура реформа Генпрокуратура Сергій Горбатюк
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