ГПУ не допустила до атестації начальника Управління спецрозслідувань Горбатюка. Тепер його можуть звільнити



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Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк Фото: Главком

З спецуправління вже звільнили чотирьох працівників

Керівника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Про це theБабелю повідомив сам Горбатюк.

За його словами, він відмовився подавати заяву встановленого зразка на переатестацію. Горбатюк уточнив, що подав рапорт і дві заяви. «Одна про переведення, одна про неможливість подання заяви встановленого зразка и виконання порядку», – пояснив Горбатюк.

«Не допустять (до атестації) точно. Але зроблю все можливе, щоб ця реформа в такому вигляді не йшла. А звільнять? Вчора, сьогодні забоялись. Як буде в понеділок – не знаю», – сказав Горбатюк.

Він додав, що з його спецуправління вже звільнили чотирьох працівників з тієї ж причини. Неправильну заяву також написав старший прокурор спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський.

Управління Горбатюка зараз займається справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура. Напередодні перший заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що ці справи розподілять за специфікою і передадуть до Національнго антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Нацполіції та СБУ.

Нагадаємо, Сергій Горбатюк просив генпрокурора Руслана Рябошапку скасувати зміни екс-генпрокурора Юрія Луценка щодо 20 кримінальних проваджень.