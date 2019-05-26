Ryanair запустив українську версію сайту



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що тепер планувати подорож до ЄС українцям стане комфортніше

Сайт ірландського лоукостера Ryanair додав українську до переліку мовних версій на сайті.

Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, тепер планувати подорож до ЄС українцям стане ще комфортніше.

«Українська мова - це не лише гарно, але й зручно. Дякуємо команді Ryanair!» - написав Омелян.

Ryanair почав літати в Україну з осені 2018 року.

Нагадаємо, найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

Раніше повідомлялося, що Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

Як повідомлялось, ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів по чотирьом маршрутам з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.