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    Рятувальники попередили українців про високу пожежну небезпеку

    Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається ще кілька днів
    З 28 квітня по 1 травня в Україні оголошено штормове попередження через пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. «28 квітня — 1 травня в Україні збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.
    • 27 Квiтня, 12:39
    • Розсилка

    Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається ще кілька днів

    З 28 квітня по 1 травня в Україні оголошено штормове попередження через пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «28 квітня — 1 травня в Україні збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.

    За даними ДСНС, в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

    Крім того, штормове попередження у зв'язку із надзвичайною пожежною небезпекою 5-го класу оголошено у Києві та Київській області, крім районів Яготина і Миронівки.

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    державна служба ДСНС пожежна небезпека рятувальники
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