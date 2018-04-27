Рятувальники попередили українців про високу пожежну небезпеку

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається ще кілька днів

З 28 квітня по 1 травня в Україні оголошено штормове попередження через пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. «28 квітня — 1 травня в Україні збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.



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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається ще кілька днів

З 28 квітня по 1 травня в Україні оголошено штормове попередження через пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«28 квітня — 1 травня в Україні збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, штормове попередження у зв'язку із надзвичайною пожежною небезпекою 5-го класу оголошено у Києві та Київській області, крім районів Яготина і Миронівки.