Рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку

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У Києві очікується 4 рівень пожежної небезпеки

Українців попередили про пожежну небезпеку в понеділок, 28 травня. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«28 травня на території України, окрім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Київській області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

У столиці очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.