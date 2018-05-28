  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку

    • Розсилка
    Рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку

    У Києві очікується 4 рівень пожежної небезпеки

    Українців попередили про пожежну небезпеку в понеділок, 28 травня. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «28 травня на території України, окрім високогірної частини Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, у Київській області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

    У столиці очікується висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

    Читайте також
    ДСНС пожежна небезпека рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ