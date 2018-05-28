Синоптики попередили, що надзвичайна пожежна небезпека повертається

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Фото: AFP У столиці очікується високий рівень пожежної небезпеки

Попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття

28-30 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття.

28 травня на території України, крім високогірній частині Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також відзначено, що в ці дні в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

28-30 травня на території України переважатиме сонячна погода, без опадів, 31 травня очікуються дощі у Київській, Чернігівській, Сумській областях.

1 червня дощі прогнозують у південних та східних областях. Вдень температура коливатиметься від +24 до +27 градусів, на півдні до +29, вночі +12...+16 градусів.