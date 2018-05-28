  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Синоптики попередили, що надзвичайна пожежна небезпека повертається

    • Розсилка
    <span>У</span><span>&nbsp;</span><span>столиці</span><span>&nbsp;</span><span>очікується</span><span>&nbsp;</span><span>високий</span><span>&nbsp;</span><span>рівень</span><span>&nbsp;</span><span>пожежної</span><span>&nbsp;</span><span>небезпеки</span> - Синоптики попередили, що надзвичайна пожежна небезпека повертається
    Фото: AFP
    У столиці очікується високий рівень пожежної небезпеки

    Попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття

    28-30 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Попередження не стосується більшості районів Прикарпаття та Закарпаття.

    28 травня на території України, крім високогірній частині Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 

    Також відзначено, що в ці дні в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

    28-30 травня на території України переважатиме сонячна погода, без опадів, 31 травня очікуються дощі у Київській, Чернігівській, Сумській областях.

    1 червня дощі прогнозують у південних та східних областях. Вдень температура коливатиметься від +24 до +27 градусів, на півдні до +29, вночі +12...+16 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди Закарпаття Укргідрометцентр пожежна небезпека Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ