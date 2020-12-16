Рятувальники попереджають водіїв про небезпечний туман

погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

Зранку 16 грудня метеорологи зафіксовали низьку видимість

В Україні у середу вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За інформацією Укргідрометцентру, 16 грудня у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по м. Києву та Київській області 16 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як вже писав Главком, 16 грудня Україну накриє мряка та туман. Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Тут прогнозують мокрий сніг з дощем. У решті регіонів небо буде вкрите хмарами.

Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.