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    Суспільство

    Україну накриє мряка та туман: прогноз погоди на 16 грудня

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    Україну накриє мряка та туман - Україну накриє мряка та туман: прогноз погоди на 16 грудня
    Україну накриє мряка та туман

    Дощитиме лише у східних областях України

    Погода у середу, 16 грудня, буде похмурою, проте у більшості областей України опадів не передбачається. Також синоптики попереджають про сильний туман.

    Про це інформує Укргідрометцентр.

    Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Тут прогнозують мокрий сніг з дощем. 

    У решті регіонів небо буде вкрите хмарами.

    Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.

    Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Львівщині та Закарпатті – до +3...+5.

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    На сході, частині центральних та північно-східних областей – найнижчі температурні показники: -1...+1.

    Щодо Києва, то тут теж опадів не прогнозують. Температура повітря сягатиме -1...+1 градуса.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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