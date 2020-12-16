Україну накриє мряка та туман: прогноз погоди на 16 грудня

Дощитиме лише у східних областях України

Погода у середу, 16 грудня, буде похмурою, проте у більшості областей України опадів не передбачається. Також синоптики попереджають про сильний туман.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Тут прогнозують мокрий сніг з дощем.

У решті регіонів небо буде вкрите хмарами.

Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Львівщині та Закарпатті – до +3...+5.

На сході, частині центральних та північно-східних областей – найнижчі температурні показники: -1...+1.

Щодо Києва, то тут теж опадів не прогнозують. Температура повітря сягатиме -1...+1 градуса.