  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військові збили під Чугуєвом ворожий винищувач

    Літак упав на території РФ - Військові збили під Чугуєвом ворожий винищувач

    Літак упав на території РФ

    фото: Міноборони

    Українські військові збили винищувач і два безпілотники «Орлан»

    Сьогодні мобільні підрозділи Збройних сил України збили винищувач російського противника під Чугуєвом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони російської федерації», – написав він у телеграм-каналі.

    Голова ОВА додав, що також у понеділок, уранці, у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати «Орлан».

    «Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога», – зазначив Олег Синєгубов.

    Нагадаємо, 18 березня над Київською областю ППО збили російський винищувач.

    Як повідомляють в Офісі президента, за 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну.

    Читайте також: Знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео)

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак вертоліт військові військова техніка Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові збили під Чугуєвом ворожий винищувач