Військові збили під Чугуєвом ворожий винищувач

Українські військові збили винищувач і два безпілотники «Орлан»

Сьогодні мобільні підрозділи Збройних сил України збили винищувач російського противника під Чугуєвом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони російської федерації», – написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА додав, що також у понеділок, уранці, у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати «Орлан».

«Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога», – зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 18 березня над Київською областю ППО збили російський винищувач.

Як повідомляють в Офісі президента, за 26 днів військові знищили три ударні армії противника й одну повітряну.