Всі, хто раніше заплющував очі на війну, винні в тому, що тепер гинуть літні люди та діти

Ще нещодавно сміялися та знущалися на тему «Путін нападе». І Путін напав

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Все годы войны дружили с россиянами, ездили на Россию, зарабатывали там деньги, вели бизнес с россиянами, закрывали глаза на погибших и раненых, знать не хотели о войне, ни одного поста о войне, ни одного слова соболезнования матерям и близким убитых на войне.

Смеялись и издевались на тему хаха Путин нападет. И Путин напал. Сейчас льют слезы, каждый день посты в соц сетях, истерические обращения к россиянам, мольбы о помощи. Фоточки как они помогают и переживают. И все это только потому, что бомбы полетели на их головы.

Скажите, это честно? А если бы не полетели, все так бы и осталось. Можно было промолчать? Конечно. Но я не могу молчать, правда она одна. Потому что если бы эти люди знали о войне с самого начала, если бы принимали участие и сопереживали, все могло бы быть по другому. По крайне мере, орки бы не думали, что их здесь ждут и будут рады.

Я очень хорошо помню как многие публичные люди, блогеры, бизнесмены, защищали лорак, лободу и им подобных. А теперь волонтерят и стоят на коленях перед ЗСУ. Цинизм чистой воды. Так же как и слезы певичек.

Я хочу сказать, что эти люди должны знать, что все кто закрывал глаза, виноваты в том, что сегодня гибнут старики и дети. Каждый несет ответственность. Промолчать не могу, душа болела все годы. Я видела как вернувшимся с войны было тяжело...

Джерело: блог Наталії Юсупової

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