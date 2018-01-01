Саакашвілі пояснив, навіщо виліз на дах під час обшуків в його квартирі

СМС можна було відправити лише на краю даху - так в наші дні працює мобільний зв'язок, - сказав Саакашвілі

Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що виліз на дах багатоповерхівки, коли його намагались затримати правоохоронці у грудні минулого року, не заради самогубства, а щоб подзвонити. Про це він розповів в інтерв'ю DW. На запитання журналіста Тіма Себастіана, навіщо він обіцяв об'єднати всі опозиційні сили проти



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Михайло Саакашвілі на даху

СМС можна було відправити лише на краю даху - так в наші дні працює мобільний зв'язок, - сказав Саакашвілі

Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що виліз на дах багатоповерхівки, коли його намагались затримати правоохоронці у грудні минулого року, не заради самогубства, а щоб подзвонити.

Про це він розповів в інтерв'ю DW.

На запитання журналіста Тіма Себастіана, навіщо він обіцяв об'єднати всі опозиційні сили проти президента, а потім погрожував кинутися з даху багатоповерхівки, Саакашвілі відповів, що це не зовсім правда.

«Я не викинувся. Я говорив їм, що якщо вони підійдуть і спробують одягти на мене кайданки, ми всі впадемо. І це справді була правда», - сказав він.

«Але я підвівся на дах, тому що мій мобільний телефон глушили і я повинен був подзвонити людям. Це був абсолютно прагматичний крок. Повідомлення можна було відправити лише на краю даху. Так в наші дні працює мобільний зв'язок», - сказав Саакашвілі.

На коментар журналіста, що це схоже на якийсь «вуличний театр» і що багато людей підозрюють, ніби він втратив зв'язок із реальністю, Саакашвілі відповів: «Ні, це не про мене».

Як повідомляв «Главком», 5 вересня стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

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