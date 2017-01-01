Біля будинку Саакашвілі сталися сутички між активістами та правоохоронцями

В результаті штовханини силовики затримали принаймні одного активіста.

На вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі розпочались сутички між правоохоронцями та прихильниками Саакашвілі. Як передає УНІАН, зіткнення почались після того, як прихильники політика спробували облаштувати барикади навпроти під’їзду



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Сутички біля будинку Саакашвілі Фото: УНН

В результаті штовханини силовики затримали принаймні одного активіста.

На вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі розпочались сутички між правоохоронцями та прихильниками Саакашвілі.

Як передає УНІАН, зіткнення почались після того, як прихильники політика спробували облаштувати барикади навпроти під’їзду будинку, в якому живе Саакашвілі. Правоохоронці взяли у кільце активістів та відтіснили їх вниз по вулиці, тим самим не давши перекрити дорогу сміттєвими баками. В результаті штовханини силовики затримали принаймні одного активіста.

На вулиці стоїть автомобіль швидкої допомоги. Транспортний рух вулицею Костьольною перекрито. Речник МВС Артем Шевченко у коментарі ЗМІ заявив, що «група підтримки Саакашвілі намагалася своїми діями перешкодити проведенню слідчих дій, почала блокувати проїзд, почала блокувати деякі автомобілі, витягувати сміттєві баки та виставляти огородження». Він зауважив, що поліція була вимушена припинити це перешкоджання і відтіснила їх.

Шевченко наголосив, що поліція не залучена до проведення слідчих дій у квартирі Саакашвілі, а забезпечує публічний порядок і безпеку.

«Правопорушення однієї особи було припинено, зараз правоохоронці встановлюють її особу, і якщо до цієї особи не буде жодних інших претензій законного характеру — будуть прийняті відповідні правові рішення», - додав він.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.