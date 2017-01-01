З'явилися фото Саакашвілі на даху
- Сьогодні, 09:30
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Саакашвілі погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці
За даними журналістів, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі, в якого зараз вдома тривають обшуки, піднявся на дах 8-поверхового будинку і погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці.
ЗМІ отримали світлини Саакашвілі з даху та біля будинку, де тривають слідчі дії ГПУ.
Нагадаємо, у квартирі Саакашвілі СБУ та ГПУ проводять обшуки. За даними ЗМІ обшук відбувається через підозру щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича.
Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що відділ Служби безпеки забезпечує слідчі дії ГПУ, але всі деталі порадила з'ясовувати безпосередньо в Генпрокуратурі.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган, підтвердила, що слідчі дії проводить ГПУ.
«Так, зараз проходять слідчі дії», - підтвердила Сарган.
За її словами, Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі.
Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає.
Джерело: Еспресо ТВ