З'явилися фото Саакашвілі на даху

Саакашвілі погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці

За даними журналістів, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі, в якого зараз вдома тривають обшуки, піднявся на дах 8-поверхового будинку і погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці. ЗМІ отримали світлини Саакашвілі з даху та біля будинку, де тривають слідчі дії ГПУ. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK]



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Саакашвілі видерся на дах 8-поверхового будинку у Києві

Саакашвілі погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці

За даними журналістів, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі, в якого зараз вдома тривають обшуки, піднявся на дах 8-поверхового будинку і погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці.

ЗМІ отримали світлини Саакашвілі з даху та біля будинку, де тривають слідчі дії ГПУ.

Нагадаємо, у квартирі Саакашвілі СБУ та ГПУ проводять обшуки. За даними ЗМІ обшук відбувається через підозру щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що відділ Служби безпеки забезпечує слідчі дії ГПУ, але всі деталі порадила з'ясовувати безпосередньо в Генпрокуратурі.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган, підтвердила, що слідчі дії проводить ГПУ.

«Так, зараз проходять слідчі дії», - підтвердила Сарган.

За її словами, Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі.

Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає.





Джерело: Еспресо ТВ