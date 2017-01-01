Саакашвілі вийшов з авто силовиків та розгулює в наручниках

Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі

Наразі екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі вийшов з автомобіля на вулиці Трьохсвятительській у Києві, до якого його посадили після затримання. Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Перед цим активісти розбили вікна у мікроавтобусі, в якому везли Саакашвілі. Авто вдалося проїхати близько 10 м назад, після чого



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Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі

Наразі екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі вийшов з автомобіля на вулиці Трьохсвятительській у Києві, до якого його посадили після затримання. Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Перед цим активісти розбили вікна у мікроавтобусі, в якому везли Саакашвілі. Авто вдалося проїхати близько 10 м назад, після чого мітингувальники почали бити вікна з його лівої сторони. Правоохоронці застосували сльозогінний газ із балончиків, після цього автобус проїхав ще близько метра вверх заднім ходом.

Саакашвілі зараз стоїть на дорозі, заблокованій активістами та правоохоронцями. Він взяв гучномовця та виступає перед активістами.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

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