Саакашвілі розповів, де, навіщо і скільки разів зустрічався із Лукашенком

Саакашвілі розвопів, що за часів президентства неодноразово зустрічався з Лукашенком

Експрезидент Грузії зазначив, що їздив до Лукашенка домовлятися про невизнання Білоруссю Південної Осетії та Абхазії

Грузинський та український політик Михайло Саакашвілі, суд у справі якого про незаконний перетин кордону Грузії відбувається цими днями у Тбілісі, розповів у залі суду про чотири своїх таємних зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє видання Грузія.online.

«Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона», – пояснив Саакашвілі.

Раніше в інтерв'ю Володимиру Соловйову для YouTube-каналу «Соловйов Live» Лукашенко, якого демократичний світ не визнає легітимно обраним президентом Білорусі, заявив, що не відкидає визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

За словами білоруського жиктатора, щойно він зрозуміє необхідність цього кроку, і про це йому скаже президент РФ Володимир Путін, тоді це може статися. Щодо визнання Криму частиною Росії, Лукашенко пояснив свою раніше заявлену позицію, що готовий це зробити, коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію.

Зі свого боку речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не надсилатиме жодних сигналів Олександру Лукашенку про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Раніше повідомллося, що Михайло Саакашвілі у суді заспівав гімн України у патріотичному вбранні (відео).

Також нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Також варто нагадати, що 4 лютого Саакашвілі вже відвідував судове засідання у футболці кольорів державного прапору України.

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