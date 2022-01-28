«Ні і ніколи». Президентка Грузії пояснила небажання помилувати Саакашвілі

Президент Грузії не помилує Саакашвілі, оскільки це підвищить поляризацію у суспільстві

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не помилує ув'язненого колишнього главу держави Михайла Саакашвілі, оскільки вважає, що це підвищить поляризацію у суспільстві. Про це повідомляє видання «Грузія онлайн».

На запитання, чи вона перегляне свою заяву у зв'язку з помилуванням - «ні і ніколи», Зурабішвілі відповіла, що тримає слово.

«Я тримаю своє слово і думаю, що ніхто не може сказати, що я не виконала свого слова, це також момент довіри. Саме на підставі цих трьох прикладів {помилування Угулава, Окруашвілі, Руруа} громадськість побачила, що коли я вважала, що можу трохи зробити крок у напрямку деполяризації, яким би болючим чи сенситивним він не був, я зробила цей крок», – пояснила політик небажання помилувати Саакашвілі.

Вона додала, що помилування колишнього президента Михайла Саакашвілі буде основою поляризації, а не деполяризації.

«У цьому випадку головне те, що я глибоко впевнена, такий крок буде приводом для надполяризації, а не деполяризації, якщо хтось у цьому переконає мене... Але не думаю. Саме повернення Саакашвілі було одним із кроків поляризації та надполяризації. Я не зроблю нічого, що поведе цю ситуацію до додаткової поляризації», – заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів про самопочуття Саакашвілі. Адвокат Шота Тутберідзе розповів, що політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

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