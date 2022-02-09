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    Саакашвілі в суді заспівав гімн України у патріотичному вбранні (відео)

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    Михайло Саакашвілі продемонстрував солідарність із Україною - Саакашвілі в суді заспівав гімн України у патріотичному вбранні (відео)
    Михайло Саакашвілі продемонстрував солідарність із Україною
    фото: скріншот з відео

    Політик не вперше з'являється на суді з українською державною символікою

    Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі підтримав Україну на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ, заспівавши державний гімн країни прямо в залі суду, де триває розгляд його справи. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці грузинського та українського політика.

    На відеозаписі Михайло Саакашвілі, що перебуває в обладнаній у залі суду клітці та вдягнений у жовто-синє вбрання, тримаючи в руках український державний прапор, висловлює підтримку нашій країні, а також співає перший куплет та приспів українського державного гімну.

    Нагадаємо, нещодавно президентка Грузії пояснила небажання помилувати Саакашвілі.

    Також Саакашвілі розповів про план російського вторгнення у Грузію. У січні найбільша опозиційна партія Грузії висловила підтримку Україні у протистоянні з РФ.

    Раніше Саакашвілі на суді в Грузії звернувся до українців.

    Також нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

    Також варто нагадати, що 4 лютого Саакашвілі вже відвідував судове засідання у футболці кольорів державного прапору України.

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    Теги: суд Михайло Саакашвілі прапор Міжнародний суд ООН гімн
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    Саакашвілі в суді заспівав гімн України у патріотичному вбранні (відео)