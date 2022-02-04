«За волю України». Саакашвілі прийшов на суд у патріотичній футболці (відео)

Саакашвілі «страждає» від того, що не може бути зараз з українцями «в цей важкий час»

Експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі прийшов на суд у Тбілісі у жовто-блакитній футболці з написом «За волю України!». Відповідне фото розміщене на Facebook-сторінці політика.

Під час судового засідання Саакашвілі також звернувся до українців:

«Я хочу привітати зараз своїх співвітчизників в Україні. Я страждаю від того, що не можу бути зараз з вами в цей важкий час. Мені соромно за ганебну позицію грузинської влади, яка злякалася так, що не змогла навіть вписати слово «агресор» у свою резолюцію, за прем'єр-міністра, який збрехав, що захворів на ковід, щоб не їхати до Києва. Але ви маєте знати, що народ Грузії на вашому боці, я з вами і перемога буде на нашому боці. Я вірю у народ України і у нашу спільну перемогу!».

Нещодавно президентка Грузії пояснила небажання помилувати Саакашвілі.

Також Саакашвілі розповів про план російського вторгнення у Грузію. У січні найбільша опозиційна партія Грузії висловила підтримку Україні у протистоянні з РФ.

Раніше Саакашвілі на суді в Грузії звернувся до українців.

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