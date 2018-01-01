Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль» — Богуцька

Соратниця Саакашвілі припускає, що його сьогодні можуть депортувати

Міхеїла Саакашвілі, лідера партії «Рух нових сил», сьогодні, 12 лютого, можуть депортувати з України в Європу. Таке припущення зробила соратниця політика Ліза Богуцька, повідомивши, що після затримання Саакашвілі його повезли до аеропорту «Бориспіль». «Попередньо їдемо в аеропорт Бориспіль. Рейс на Варшаву о 17:25.



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Міхеїл Саакашвілі

Соратниця Саакашвілі припускає, що його сьогодні можуть депортувати

Міхеїла Саакашвілі, лідера партії «Рух нових сил», сьогодні, 12 лютого, можуть депортувати з України в Європу. Таке припущення зробила соратниця політика Ліза Богуцька, повідомивши, що після затримання Саакашвілі його повезли до аеропорту «Бориспіль».

«Попередньо їдемо в аеропорт Бориспіль. Рейс на Варшаву о 17:25. Схоже, що Мішу хочуть вивезти цим рейсом. Одночасно треба контролювати західний напрямок. Будемо блокувати дороги», — повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»».