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    Садовий пообіцяв оскаржити мільйонну заставу

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    <p>Андрія Садовий після суду заявив, що &laquo;рішення не відповідає здоровому глузду&raquo;</p> - Садовий пообіцяв оскаржити мільйонну заставу

    Андрія Садовий після суду заявив, що «рішення не відповідає здоровому глузду»

    Фото: Уніан

    Садовий відмовився відповісти на питання, чи готовий він внести 1 млн гривень у разі відмови у задоволенні апеляції

    Мер Львова Андрій Садовий заявив, що оскаржуватиме рішення суду стосовно призначення йому застави у розмірі 1 млн гривень.

    Про це він заявив після обрання йому міри запобіжного заходу.

    «Воно (рішення суду) не цілком відповідає здоровому глузду, тому що ми очікували, що прокуратурі буде повністю відмовлено у будь-якому забезпеченні. Тому, звичайно, я буду подавати апеляцію», — заявив Садовий.

    Садовий відмовився відповісти на питання, чи готовий він внести 1 млн гривень у разі відмови у задоволенні апеляції.

    Він висловив сподівання, що суд підтримає його позицію, оскільки справа проти нього «не має сенсу».

    «Ця справа є знаковою для держави», — додав львівський очільник.

    Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

    Заставу потрібно внести протягом п’яти днів. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали заставу у 50 млн грн.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.

    Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

    Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн. 

    Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

    Джерело: nv.ua

    корупція в Україні Андрій Садовий Львів мер Вищий антикорупційний суд
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