Садовий пообіцяв оскаржити мільйонну заставу



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Андрія Садовий після суду заявив, що «рішення не відповідає здоровому глузду» Фото: Уніан

Садовий відмовився відповісти на питання, чи готовий він внести 1 млн гривень у разі відмови у задоволенні апеляції

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що оскаржуватиме рішення суду стосовно призначення йому застави у розмірі 1 млн гривень.

Про це він заявив після обрання йому міри запобіжного заходу.

«Воно (рішення суду) не цілком відповідає здоровому глузду, тому що ми очікували, що прокуратурі буде повністю відмовлено у будь-якому забезпеченні. Тому, звичайно, я буду подавати апеляцію», — заявив Садовий.

Садовий відмовився відповісти на питання, чи готовий він внести 1 млн гривень у разі відмови у задоволенні апеляції.

Він висловив сподівання, що суд підтримає його позицію, оскільки справа проти нього «не має сенсу».

«Ця справа є знаковою для держави», — додав львівський очільник.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

Заставу потрібно внести протягом п’яти днів. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали заставу у 50 млн грн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Кошмар Садового. За що переслідують мера Львова

Джерело: nv.ua