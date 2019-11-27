Садовий пообіцяв оскаржити мільйонну заставу
Андрія Садовий після суду заявив, що «рішення не відповідає здоровому глузду»
Садовий відмовився відповісти на питання, чи готовий він внести 1 млн гривень у разі відмови у задоволенні апеляції
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що оскаржуватиме рішення суду стосовно призначення йому застави у розмірі 1 млн гривень.
Про це він заявив після обрання йому міри запобіжного заходу.
«Воно (рішення суду) не цілком відповідає здоровому глузду, тому що ми очікували, що прокуратурі буде повністю відмовлено у будь-якому забезпеченні. Тому, звичайно, я буду подавати апеляцію», — заявив Садовий.
Садовий відмовився відповісти на питання, чи готовий він внести 1 млн гривень у разі відмови у задоволенні апеляції.
Він висловив сподівання, що суд підтримає його позицію, оскільки справа проти нього «не має сенсу».
«Ця справа є знаковою для держави», — додав львівський очільник.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.
Заставу потрібно внести протягом п’яти днів. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали заставу у 50 млн грн.
Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.
Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.
Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.
Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.
Джерело: nv.ua