Суд визначив розмір застави для Садового



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Андрій Садовий у суді Фото: Уніан

Суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали заставу у 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

Крім того, суд зобов'язав очільника міста прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою.

Садовий має повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, а також утриматись від спілкування з іншими фігурантами справи щодо обставин провадження.

Заставу потрібно внести протягом п’яти днів. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали заставу у 50 млн грн.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням про взяття на поруки мера Львова Андрія Садового.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд у Києві у середу обирав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.