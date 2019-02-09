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    Садовий пояснив, навіщо тролив Тимошенко, закликаючи знятись на його користь

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    Садовий вважає, що Тимошенко свого часу упустила величезні можливості - Садовий пояснив, навіщо тролив Тимошенко, закликаючи знятись на його користь
    Садовий вважає, що Тимошенко свого часу упустила величезні можливості
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На думку львівського мера, Тимошенко вже мала можливість показати себе у владі

    Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий в інтерв'ю «Главкому» заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко мала дуже великі можливості, але ними не скористалась.

    Саме тому він вирішив потролити Тимошенко пропозицією знятися з виборів на його користь.

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    «Якщо вона говорить, що нам не треба втрачати п’ять років, то я її підтримую в цьому. Нащо їх витрачати? Вона мала можливість показати себе на посаді прем'єра вже двічі, а також будучи депутатом Верховної Ради. Вона мала дуже великі можливості, але ними не скористалась», - вважає посадовець.

    Нагадаємо, 25 січня Центральна виборча комісія  зареєструвала лідера Батькувщини Юлію Тимошенко кандидатом у президенти України.

    Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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