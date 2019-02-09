Садовий пояснив, навіщо тролив Тимошенко, закликаючи знятись на його користь



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Садовий вважає, що Тимошенко свого часу упустила величезні можливості Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На думку львівського мера, Тимошенко вже мала можливість показати себе у владі

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий в інтерв'ю «Главкому» заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко мала дуже великі можливості, але ними не скористалась.

Саме тому він вирішив потролити Тимошенко пропозицією знятися з виборів на його користь.

«Якщо вона говорить, що нам не треба втрачати п’ять років, то я її підтримую в цьому. Нащо їх витрачати? Вона мала можливість показати себе на посаді прем'єра вже двічі, а також будучи депутатом Верховної Ради. Вона мала дуже великі можливості, але ними не скористалась», - вважає посадовець.

Нагадаємо, 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Батькувщини Юлію Тимошенко кандидатом у президенти України.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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