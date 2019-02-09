Садовий розповів про жорстку розмову з Порошенком: «Після цього він не дзвонив»



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Садовий і Порошенко не спілкуються близько двох місяців Фото з відкритих джерел

Андрій Садовий висловив Петру Порошенку своє обурення тим, як повелись із заступником міського голови Львова

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що вже два місяці не спілкується з чинним президентом Петром Порошенком.

На питання «Главкома», коли він востаннє спілкувався з президентом, Садовий відповів: «По телефону місяці два тому. У нас була дуже жорстка розмова. Після цього він не дзвонив і я йому не дзвоню».

Міський голова Львова пояснив, що під час його перебування у відрядженні, виконувача обов'язків міського голови не пустили на летовище, щоб зустріти главу держави. «Я йому (президенту, - «Главком») висловив своє обурення», - зазначив Садовий.

У той же час, у відповіді на питання «Главкома», як він оцінює похід Святослава Вакарчука на Банкову перед прийняттям рішення про небалотування, Садовий зазначив, що на, його думку, Вакарчук має системне спілкування з президентом України. «Петро Олексійович любить спілкуватися з людьми», - зробив натяк Садовий.

28 січня співак Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у виборах президента.

8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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