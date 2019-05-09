Садовий заявив, що у новому списку «Самопомочі» буде 70% нових облич



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Садовий хоче завести в парламент регіональних лідерів

На парламентських виборах цієї осені у списку від партії «Самопоміч» буде 70% нових облич.

Про це лідер партії Андрій Садовий заявив в ефірі програми на Громадському.

«У наступному списку до Верховної Ради від «Самопомочі», я думаю, відсотків 70 — це будуть нові обличчя. Це будуть регіональні лідери, це будуть лідери громадських думок. Тобто ми будемо послідовними й завжди будемо залучати нових активних людей до того, щоб вони були в українській політиці», — сказав Садовий.

Раніше Садовий заявив, що партія «Самопоміч» не планує з кимось об’єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що з політичної партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів. Вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».