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    Садовий запевнив, що «Самопоміч» йде на парламентські вибори самостійно

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    Андрій Садовий - Садовий запевнив, що «Самопоміч» йде на парламентські вибори самостійно
    Андрій Садовий

    Садовий запевнив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким

    Партія «Самопоміч» не планує з кимось об’єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.

    Про це в ефірі програми на Громадському заявив лідер «Самопомочі», міськголова Львова Андрій Садовий.

    «Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами», — сказав Садовий.

    Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким.

    Зокрема Садовий запевнив, що із лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

    Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що з політичної партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів. Вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

    9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».

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