Садовий запевнив, що «Самопоміч» йде на парламентські вибори самостійно



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Андрій Садовий

Садовий запевнив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким

Партія «Самопоміч» не планує з кимось об’єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.

Про це в ефірі програми на Громадському заявив лідер «Самопомочі», міськголова Львова Андрій Садовий.

«Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами», — сказав Садовий.

Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у «Самопомочі» немає ні з ким.

Зокрема Садовий запевнив, що із лідером «Громадянської позиції» Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що з політичної партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів. Вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».