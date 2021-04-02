Сам собі «режисер»: поліція упіймала підпільного провайдера

Чоловік без отримання відповідних дозволів, встановив та експлуатував на території райцентру радіоелектронні засоби

У Первомайську поліцейські упіймали місцевого мешканця, який розумівся на махінаціях із телекомунікаційними послугами населенню. Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.



37-річний мешканець райцентру організував роботу підпільного провайдера з забезпечення жителів Первомайська інтернетом, за що незаконно отримував абонентську плату.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник без отримання відповідних дозволів, встановив та експлуатував на території райцентру радіоелектронні засоби для надання доступу до телекомунікаційних мереж місцевим жителям, за що незаконно отримував абонентську плату.

Відомо, що комутаційне обладнання працювало у діапазоні частот, які виділені у користування місцевим провайдерам телекомунікацій, чим перешкоджало роботі їхнього обладнання.

Поліцейські провели ряд обшуків за місцем мешкання фігуранта кримінального провадження та на підконтрольних йому адресах, під час яких виявили 21 радіоелектронний засіб, 8 роутерів, 5 ноутбуків, комп’ютер та планшет. Для розміщення радіоелектронних засобів зловмисник незаконно встановив на подвір’ї власної оселі 40-ка метрову вежe радіозв’язку. Для демонтажу даних антен поліцейські залучали співробітників ДСНС.

Слідчими проводиться розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».

Додамо, що сьогодні в Білій Церкві поліція затримала 58-річного чоловіка, який намагався задушити 14-річну дівчинку.

