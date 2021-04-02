У зоні ЧАЕС правоохоронці виявили юнака з окупованого Луганська

Юнак вирішив незаконно побувати у зоні ЧАЕС

1 квітня ввечері прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції виявили в зоні відчуження ЧАЕС жителя Луганська, який туди проник поза контрольними постами.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«В ході реалізації оперативної інформації, спільний наряд неподалік населеного пункту Дитятки затримав молодика, який з метою екстремального туризму порушив режим радіаційної безпеки відселеної території. Як з’ясувалось, 19-річний юнак прибув з тимчасово окупованої території та вирішив незаконно побувати у зоні ЧАЕС», – розповіли прикордонники.

На правопорушника співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення», рішення за яким прийматиме суд.

Також 1 квітня, реалізовуючи інформацію, надану прикордонниками відділу «Іванків», співробітники Нацполіції затримали в Чорнобильській зоні чотирьох любителів екстремального туризму.

На правопорушників, якими виявились жителі Харківської, Волинської областей та міст Дніпро і Харків, складено адміністративні матеріали. Міру їх покарання також буде визначати суд.

До слова, Міністерство інфраструктури України розглядає можливість відкрити туристичний маршрут з Києва до Чорнобиля.