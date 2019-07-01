Саміт ЄС перенесено, керівника Єврокомісії не обрано



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Саміт ЄС продовжиться 2 липня

Лідери країн ЄС у ході 20-годинних переговорів так і не змогли обрати керівництво Євросоюзу

Глава Євроради Дональд Туск призупинив у понеділок екстрений саміт ЄС щодо визначення ключових постів спільноти і переніс його на вівторок. Про це в понеділок, 1 липня, повідомив представник Туска, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що переговори тривали майже 20 годин, але закінчилися безрезультатно.

«Туск призупиняє зустріч і скликає саміт завтра об 11:00 (12:00 за Києвом)», - сказав він.

Перед цим Туск припиняв саміт, на якому лідери країн Євросоюзу мали узгодити кандидатуру нового глави Єврокомісії.

Як відомо, наразі посаду глави Єврокомісії займає Жан-Клод Юнкер, проте він не висував свою кандидатуру.

Напередодні видання Reuters повідомило, що нідерландський політик соціал-демократ Франс Тіммерманс ймовірно стане наступним главою Єврокомісії.

Натомість ЗМІ дізналися, що Вишеградська четвірка – Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина – домовилася заблокувати обрання президентом Єврокомісії нідерландця Франса Тіммерманса

Раніше лідери Євросоюзу не змогли дійти згоди при виборі нового глави Єврокомісії.

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить в два етапи: кандидата повинні схвалити лідери як мінімум 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 з 751).



