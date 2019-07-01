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    Саміт ЄС перенесено, керівника Єврокомісії не обрано

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    <span>Саміт ЄС продовжиться 2 липня</span> - Саміт ЄС перенесено, керівника Єврокомісії не обрано
    Саміт ЄС продовжиться 2 липня

    Лідери країн ЄС у ході 20-годинних переговорів так і не змогли обрати керівництво Євросоюзу

    Глава Євроради Дональд Туск призупинив у понеділок екстрений саміт ЄС щодо визначення ключових постів спільноти і переніс його на вівторок. Про це в понеділок, 1 липня, повідомив представник Туска, повідомляє ТАСС.

    Відзначається, що переговори тривали майже 20 годин, але закінчилися безрезультатно.

    «Туск призупиняє зустріч і скликає саміт завтра об 11:00 (12:00 за Києвом)», - сказав він.

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    Перед цим Туск припиняв самітна якому лідери країн Євросоюзу мали узгодити кандидатуру нового глави Єврокомісії.

    Як відомо, наразі посаду глави Єврокомісії займає Жан-Клод Юнкер, проте він не висував свою кандидатуру.

    Напередодні видання Reuters повідомило, що нідерландський політик соціал-демократ Франс Тіммерманс ймовірно стане наступним главою Єврокомісії.

    Натомість ЗМІ дізналися, що Вишеградська четвірка – Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина – домовилася заблокувати обрання президентом Єврокомісії нідерландця Франса Тіммерманса

    Раніше лідери Євросоюзу не змогли дійти згоди при виборі нового глави Єврокомісії.

    Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить в два етапи: кандидата повинні схвалити лідери як мінімум 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 з 751).


     

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    ЄС Єврокомісія саміт Європа Жан-Клод Юнкер Дональд Туск
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