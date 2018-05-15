Савченко написала Путіну лист

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Фото: Громадське радіо Надія Савченко у суді 14 травня

Савченко позитивно сприймає включення у спісок на обмін Рубана

Народний депутат Надія Савченко розповіла, що написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням розблокувати обмін полоненими. Про це вона повідомила після засідання суду в понеділок, 14 травня, повідомляють Українські новини.

Разом з тим Савченко сумнівається, що її включили в список на обмін полоненими, і позитивно сприймає включення в цей список Володимира Рубана.

«Я не думаю, що можливі такі пропозиції щодо мене - про включення в список на обмін», - заявила депутат.

У той же час Савченко позитивно сприймає включення в цей список Рубана і вважає, що саме ця обставина розблокує процес обміну полоненими.

Також Савченко заявила, що вважає Службу безпеки України винною в припиненні процедури обміну.

Як відомо, бойовики «ДНР» внесли Володимира Рубана у списки для обміну полоненими. Голова СБУ відзначив, що така ініціатива викликала у нього здивування.

Напередодні народному депутату Надії Савченко призначено державного адвоката - Юлію Ткач.

Як повідомлялось, Шевченківський районний суд Києва переніс на 15 травня розгляд справи народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у державній зраді. Судове засідання відбудеться о 10:00.

Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота». Савченко також розказала, чим займається у камері.