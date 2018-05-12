Бойовики внесли Рубана до списків обміну полоненими

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Ініціатива донецької сторони здивувала навість СБУ

Бойовики «ДНР» внесли Володимира Рубана у списки для обміну полоненими. Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу у Черкасах.

«Рубана заявила до обміну донецька сторона, включила у список тих, в обміні кого вони зацікавлені. Це говорить про те, для кого він справді є цінним», - сказав він.

Голова СБУ відзначив, що така ініціатива викликала у нього здивування.

Нагадаємо, 4 травня Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою Володимиру Рубану.

Як повідомлялося, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір» і виступав проти євроінтеграції України. Також він вже 14 років пов’язаний з Росією.

Згідно з текстом підозри, опублікованого ЗМІ, Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. Серед цілей, званих у документі, вказані підготовка замаху на президента України, а також на перших осіб держави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, Рубан перевозив арсенал зброї у меблях.

Також повідомлялося, що Володимир Рубан і Надія Савченко, які підозрюються у підготовці до теракту та інших злочинах, відмовляються давати покази, користуючись своїм правом.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

Джерело: 112 Україна