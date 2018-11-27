Савченко сьогодні прооперують



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Надію Савченко ведуть на операцію Фото Віри Савченко

Після операції Савченко повернеться у СІЗО

Народному депутату Надії Савченко, яка обвинувачується у державній зраді, сьогодні роблять операцію на коліні. Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

За словами сестри Віри Савченко, Надію поклали до лікарні для операції на коліні. Вона зазначила, що різні фахівці оцінювали ситуацію і вирішили, що краще робити це зараз.

«Надії вже було боляче сидіти. Вона не могла довго сидіти навіть на судових засіданнях, вставала. Ситуація гіршала», — сказала Савченко.

При цьому сестра Савченко заявила, що після операції Надії необхідно залишитися хоча б на добу в лікарні, однак її хочуть забрати вже сьогодні в СІЗО.

Операція триває на вулиці Діловій, 10/1 в Києві.

Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 23 грудня цього року.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.