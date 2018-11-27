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    Савченко сьогодні прооперують

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    <span>Надію Савченко ведуть на операцію</span> - Савченко сьогодні прооперують
    Надію Савченко ведуть на операцію
    Фото Віри Савченко

    Після операції Савченко повернеться у СІЗО

    Народному депутату Надії Савченко, яка обвинувачується у державній зраді, сьогодні роблять операцію на коліні. Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

    За словами сестри Віри Савченко, Надію поклали до лікарні для операції на коліні. Вона зазначила, що різні фахівці оцінювали ситуацію і вирішили, що краще робити це зараз.

    «Надії вже було боляче сидіти. Вона не могла довго сидіти навіть на судових засіданнях, вставала. Ситуація гіршала», — сказала Савченко.

    При цьому сестра Савченко заявила, що після операції Надії необхідно залишитися хоча б на добу в лікарні, однак її хочуть забрати вже сьогодні в СІЗО.

    Операція триває на вулиці Діловій, 10/1 в Києві.

    Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 23 грудня цього року.

    Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

    За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

     

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