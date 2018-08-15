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    Савченко у в'язниці робить їжачків

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    <div class="copy">Надія Савченко</div> - Савченко у в'язниці робить їжачків
    Фото: «Радіо Свобода»
    Надія Савченко

    Соратниці Савченко сьогодні були у неї на побаченні

    Народний депутат Надія Савченко, яка нині перебуває у СІЗО Служби безпеки, коротає час за орігамі - робить з паперу їжачків. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила помічниця Савченко Тетяна Проторченко.

    За словами Проторченко, вона та інші соратниці Савченко сьогодні були у неї на побаченні. «Це людина кремінь. Надія всім передає вітання», - зазначила Тетяна.

    Крім того, помічниця нардепа пообіцяла сьогодні опублікували листа Надії, якого нардеп передала сьогодні своїм помічникам.

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    Савченко у в'язниці робить їжачків
    Савченко у в'язниці робить їжачків

    Надія Савченко СБУ СІЗО
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