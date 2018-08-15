Савченко у в'язниці робить їжачків



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Фото: «Радіо Свобода» Надія Савченко

Соратниці Савченко сьогодні були у неї на побаченні

Народний депутат Надія Савченко, яка нині перебуває у СІЗО Служби безпеки, коротає час за орігамі - робить з паперу їжачків. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила помічниця Савченко Тетяна Проторченко.

За словами Проторченко, вона та інші соратниці Савченко сьогодні були у неї на побаченні. «Це людина кремінь. Надія всім передає вітання», - зазначила Тетяна.

Крім того, помічниця нардепа пообіцяла сьогодні опублікували листа Надії, якого нардеп передала сьогодні своїм помічникам.